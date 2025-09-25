O desporto não passou ao lado da Assembleia-Geral da ONU, na qual participaram alguns dos maiores líderes políticos mundiais, em Nova Iorque. Depois de vários países reconhecerem o Estado da Palestina, entre eles Portugal, há um movimento cada vez maior para que Israel sofra sanções no mundo do desporto tal como a Rússia, devido ao conflito na Faixa de Gaza.

Um dos exemplos seria a exclusão da seleção de Israel do Mundial 2026, caso a equipa tenha sucesso no apuramento da zona UEFA. Israel está em terceiro lugar no Grupo I, com os mesmos nove pontos de Itália, mas mais um jogo disputado.

A imprensa internacional reporta que várias comitivas demonstraram na ONU a intenção de banir Israel da competição. No desporto, os presidentes das federações de futebol da Noruega e de Itália já pediram ações concretas contra Israel. Porém, a UEFA e a FIFA querem manter a neutralidade em relação ao país, segundo o L'Equipe.

De qualquer das formas, Israel tem um aliado de peso - Donald Trump, que é amigo de Benjamin Netanyahu, presidente de Israel. Ao mesmo tempo, Trump é presidente de um dos países que vão receber o Mundial 2026. EUA, México e Canadá vão albergar jogos.

Nesse sentido, um porta-voz da administração de Trump garantiu, em declarações à BBC Sport, que não quer a exclusão de Israel. «Vamos trabalhar arduamente para impedir qualquer tentativa de banir a seleção nacional de futebol de Israel do Mundial», garantem.

Israel jogou apenas uma vez no Mundial, na edição de 1970. Ficou-se pela fase de grupos.