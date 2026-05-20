A República Democrática do Congo anunciou uma alteração na lista de convocados para o Campeonato do Mundo.

O primeiro adversário de Portugal na competição fez saber esta quarta-feira que retirou Rocky Bushiri dos eleitos para o Mundial, depois do defesa de 26 anos ter sofrido uma lesão ao serviço do Hibernian.

Para colmatar a exclusão de Bushiri, a RD Congo chamou à convocatória Aaron Tshibola, defesa que atua pelo Kilmarnock, também do campeonato escocês.

RD Congo e Portugal estreiam-se no dia 17 de junho, num duelo marcado para Houston. 

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