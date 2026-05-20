Internacional
Há 17 min
Mundial 2026: adversário de Portugal faz alteração forçada na convocatória
RD Congo obrigada a retirar Bushiri devido a uma lesão
RM
RD Congo obrigada a retirar Bushiri devido a uma lesão
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A República Democrática do Congo anunciou uma alteração na lista de convocados para o Campeonato do Mundo.
O primeiro adversário de Portugal na competição fez saber esta quarta-feira que retirou Rocky Bushiri dos eleitos para o Mundial, depois do defesa de 26 anos ter sofrido uma lesão ao serviço do Hibernian.
Para colmatar a exclusão de Bushiri, a RD Congo chamou à convocatória Aaron Tshibola, defesa que atua pelo Kilmarnock, também do campeonato escocês.
RD Congo e Portugal estreiam-se no dia 17 de junho, num duelo marcado para Houston.
🚨 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄́ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋#CarnetMedical #RockyBushiri #AaronTshibola #Fecofardc #Leopards #FIFAWC2026 pic.twitter.com/PT8GklB7Ar— Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) May 20, 2026
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