Com quatro golos nos últimos cinco jogos, Nick Woltemade alargou a sua série goleadora... e com uma estreia. O avançado sensação do Newcastle marcou o único golo da vitória da Alemanha sobre a Irlanda do Norte nesta segunda-feira.

Aos 31 minutos do duelo, fez uso dos seus dois metros de altura para cabecear a bola para dentro da baliza, celebrando com a camisola da Alemanha pela primeira vez. Num jogo talvez mais dividido do que o expectável, a Alemanha segurou o adversário.

No outro duelo do Grupo A, a Eslováquia recebeu e venceu o Luxemburgo por 2-0. Outro duelo equilibrado, mas com a Eslováquia a criar chances de golo mais claras.

Obert (55m) e Schranz (72m) fizeram os golos da seleção de Leste, diante de um Luxemburgo que contou com o benfiquista Leandro Barreiro no onze inicial. Robert Bozenik, ex-Boavista, foi suplente utilizado pelos eslovacos.

Assim, tanto a Alemanha como a Eslováquia somam nove pontos em quatro jogos. A Irlanda do Norte tem seis pontos e o Luxemburgo só conhece o sabor da derrota.