Internacional
Há 51 min
Mundial 2026: Argentina perde Balerdi devido a lesão
Problema muscular deixa o defesa do Marselha fora do torneio
JR
Problema muscular deixa o defesa do Marselha fora do torneio
JR
A seleção argentina anunciou, este sábado, que Leonardo Balerdi não fará parte da equipa no Mundial 2026.
O defesa-central de 27 anos sofreu uma lesão muscular no sóleo da perna direita e, como tal, não estará apto a representar a campeã mundial em título.
O conjunto Albiceleste deixou uma mensagem ao jogador do Marselha: «Força, ânimo e recuperação rápida.»
A Argentina começa a caminhada rumo ao quatro título mundial a 17 de junho, diante da Argélia. Seguem-se Áustria (dia 22) e Jordânia (dia 28).
#SelecciónMayor El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.— 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 6, 2026
¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/gMZAiS2b2k
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