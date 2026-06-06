A seleção argentina anunciou, este sábado, que Leonardo Balerdi não fará parte da equipa no Mundial 2026. 

O defesa-central de 27 anos sofreu uma lesão muscular no sóleo da perna direita e, como tal, não estará apto a representar a campeã mundial em título. 

O conjunto Albiceleste deixou uma mensagem ao jogador do Marselha: «Força, ânimo e recuperação rápida.» 

A Argentina começa a caminhada rumo ao quatro título mundial a 17 de junho, diante da Argélia. Seguem-se Áustria (dia 22) e Jordânia (dia 28).

RELACIONADOS
VÍDEO: primeiro grande sucesso musical do Mundial 2026 vem da Bósnia
Mundial 2026: Ronaldo vai ser o quinto mais velho de sempre numa fase final
FIFA permite entrada de garrafas de água descartáveis e seladas no Mundial 2026