A lista dos 48 participantes no Mundial 2026 vai ficar fechada a 31 de março no México, onde Guadalajara e Monterrey recebem os jogos dos quais vão sair os últimos passaportes para a competição que se realiza de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

Cada uma destas cidades, que vão também acolher jogos do Mundial, recebe dois jogos do play-off no qual Bolívia, República Democrática Congo, Iraque, Jamaica, Nova Caledónia e Suriname lutam pelos derradeiros dois lugares na prova.

O Estádio Guadalajara será palco do Nova Caledónia-Jamaica (26 de março) e do duelo entre o vencedor deste jogo e os congoleses (31), do qual sairá um dos últimos dois participantes do Mundial 2026 a serem conhecidos.

Já o Estádio Monterrey acolhe o Bolívia-Suriname (26) e o decisivo duelo entre a seleção vencedora desde jogo e o Iraque (31).