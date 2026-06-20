Uma das estrelas mais brilhantes da Bélgica irá falhar o próximo duelo do Mundial 2026, frente ao Irão, nesta segunda-feira. Foi a própria federação de futebol belga que confirmou a informação.

«Devido a doença, Jérémy Doku não fará parte do plantel para o nosso próximo jogo contra o Irão», escreveram os belgas num curto comunicado no X.

Doku está no centro de uma polémica por querer, alegadamente, faltar ao próximo jogo para assistir ao nascimento de um filho. Um motivo aparentemente normal para muitos mas que, para uma jornalista francesa, é motivo de crítica.

A verdade é que a federação dá uma razão diferente para a ausência do extremo do Manchester City, que participou no encontro da primeira jornada contra o Egito (empate a uma bola).

Doku, no City há três épocas, cumpre o segundo Mundial ao serviço da Bélgica.