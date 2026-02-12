Os preços dos bilhetes para o Mundial atingiram níveis sem precedentes na plataforma oficial de revenda da FIFA, com alguns lugares a serem vendidos por mais de 40 vezes o seu valor original, semanas após o término da fase principal de vendas em janeiro.

Segundo os dados disponíveis esta quarta-feira, um lugar da categoria três - a secção mais alta das bancadas - para o jogo de abertura do torneio entre o México e a África do Sul, no Estádio Azteca, na Cidade do México, estava fixado em 5,324 dólares, em comparação com o preço original de 895 dólares (753 euros).

Os bilhetes para a final são caríssimos. Um lugar de categoria estava a ser vendido por uns impressionantes 143,750 dólares (121 mil euros)... 41 vezes o valor original de 3,450 dólares (2,900 euros).

A principal associação europeia de defesa de adeptos de futebol, a FSE (Football Supporters Europe), emitiu um comunicado nesta quarta-feira em que denuncia uma «traição» aos adeptos das seleções participantes no Mundial.

«Se um adepto acompanhasse a sua equipa desde a primeira partida até à final, isso custaria no mínimo 6,900 dólares [5,806 euros]. Quase cinco vezes mais do que durante o Mundial 2022 no Qatar. Espera-se que os adeptos paguem esse valor total no início de 2026 para terem a oportunidade de acompanhar a sua equipa até à final», diz a FSE.

«Apelamos à FIFA para que suspenda imediatamente a venda de bilhetes, inicie uma consulta com todas as partes afetadas e reveja os preços dos bilhetes, tal como a distribuição das categorias, até que seja encontrada uma solução que respeite a tradição, a universalidade e o significado cultural do Mundial», conclui a associação.

Foram feitos mais de 500 milhões de pedidos de bilhetes para a competição. O Mundial decorre no México, Estados Unidos da América e Canadá entre os dias 11 de junho e 19 de julho.