A seleção de Cabo Verde venceu fora as Maurícias por 2-0 no Grupo D de apuramento para o Mundial 2026 e está muito perto de um inédito apuramento para um Mundial de futebol.

Jovane Cabral, ex-Sporting e atualmente jogador do Estrela da Amadora, inaugurou o marcador aos 22 minutos e Diney Borges fez o 2-0 ao minuto 71.

Os Tubarões azuis lideram o grupo com 16 pontos em sete jogos e devem discutir o apuramento direto para o Mundial 2026 com os Camarões, que seguem no segundo lugar e com quem têm encontro marcado para o próximo dia 9 de setembro em Cabo Verde.

Praticamente já sem hipóteses está a Angola, que também nesta quinta-feira perdeu em casa com a Líbia por 1-0 e mantém-se com 7 pontos no mesmo grupo.