O Grupo L da qualificação europeia para o Mundial 2026 está encerrado. Na noite desta segunda-feira, a República Checa e a Croácia somaram duas vitórias que já pouco serviram para a classificação.

A mais épica foi a da Croácia, a jogar em Skopje, na capital do Montenegro. A primeira parte foi complicada para os vice-campeões mundiais em 2018, mas acabaram por vencer 3-2.

Franjo Ivanovic, do Benfica, foi titular e teve um jogo discreto. Petar Musa, ex-águia, entrou na segunda metade. Os montenegrinos entraram bem no jogo, com um golo caído do céu logo aos três minutos. Um erro defensivo permitiu a Osmajic abrir o marcador.

O avançado montenegrino Krstovic ampliou a vantagem num movimento a fazer lembrar Viktor Gyökeres, aos 17 minutos.

Antes do intervalo, o experiente Ivan Perisic marcou de grande penalidade. Na segunda parte, a Croácia marcou dois golos que lhe permitiram vencer - primeiro por Jakic, aos 72m, e depois por Vlasic, aos 87m.

A Croácia fica com 22 pontos em oito jogos - sete vitórias e um empate, numa qualificação quase imaculada. Em segundo lugar, com 16 pontos, ficou a Chéquia, que encerrou o apuramento com uma goleada sobre Gibraltar (6-0).

Diante de um adversário muito mais fraco, que ficou com zero pontos no Grupo L, David Jurasek (do Benfica, emprestado ao Besiktas) foi titular pelos checos.

O festival de golos teve vários autores. Doudera, Chory, Coufal, Karabec, o capitão Soucek e Hranac fizeram os seis golos da seleção da casa. Bernardo Lopes, luso-gibraltarino e capitão dos visitantes, nada pôde fazer.

Os restantes lugares do Grupo são ocupados por Ilhas Faroé (12 pontos!), Montenegro (nove pontos) e Gibraltar, em último, com zero.