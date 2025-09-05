Colômbia, Uruguai e Paraguai conseguiram, na penúltima jornada da fase de qualificação da América do Sul, o bilhete para o Mundial de futebol, que se vai disputar no México, Estados Unidos da América e Canadá, no próximo ano.

A seleção da Colômbia vai estar pela sétima vez numa fase final, depois de ter vencido, em casa, a Bolívia por 3-0, com golos dos ex-FC Porto, James Rodríguez e Juan Quintero, tendo Jhon Córdoba apontado o restante golo do encontro.

Pelo mesmo resultado, o Uruguai bateu o Peru, com golos de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta e Federico Viñas, e apurou-se para o seu 12.º Mundial, enquanto os peruanos ficaram afastados do torneio.

Quanto ao Paraguai estará de regresso a um Mundial, pela primeira vez desde 2010, depois de um empate a zero contra o já apurado Equador.

Nota ainda para a vitória do Brasil na receção ao Chile, por 3-0, marcaram Estêvão, Lucas Paquetá, este apenas 40 segundos após ter entrado em campo, e Bruno Guimarães. A Canarinha é segunda classificada no grupo, atrás da Argentina, que venceu a Venezuela por 3-0.

A fase sul-americana de qualificação para o Mundial fica concluída na próxima semana. Em aberto está apenas o lugar de acesso ao play-off intercontinental, ocupado nesta altura pela Venezuela com 18 pontos, mais do que a Bolívia.