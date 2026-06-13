Tanta segurança, restrições e revistas minuciosas, para isto? Os veículos que transportavam material de treino da seleção inglesa para as instalações onde irá permanecer durante o Mundial 2026, no Kansas, foram assaltados, na última sexta-feira.

A federação inglesa de futebol ainda estará a fazer o inventário dos materiais furtados, sendo que entre eles estão bolas de jogo e chuteiras.

As autoridades locais estão a investigar o caso e, segundo avança a BBC, duas pessoas foram, entretanto, detidas por suspeitas de estarem ligadas ao assalto.

Depois de ter cumprido a primeira fase da preparação para o Mundial em Palm Springs, na Flórida, a seleção inglesa é esperada este sábado no complexo de Swope Soccer Village, no Kansas, onde ficará instalada durante o Mundial.

O roubo do equipamento de treino poderá ter impacto na preparação da Inglaterra para a estreia na competição, que acontece na próxima quarta-feira (21h00), frente à Croácia, no AT&T Stadium, no Texas.