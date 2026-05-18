Mundial 2026: conheça os convocados de todas as 48 seleções
Os selecionadores nacionais divulgam as escolhas para a principal competição de futebol de seleções
A fase final do Campeonato do Mundo de futebol joga-se, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos da América, no Canadá e no México.
Conheça os convocados das 48 seleções que vão participar no torneio:
Grupo A
África do Sul
A convocatória é conhecida a 27 de maio
México
A convocatória é conhecida a 1 de junho
Coreia do Sul
Guarda-redes: Song Bumkeun, Jo Hyeonwoo e Kim Seung-gyu;
Defesas: Jens Castrop, Lee Hanbeom, Park Jinseob, Lee Kihyuk, Kim Minjae, Kim Moonhwan, Kim Taehyeon, Lee Taeseok, Seol Youngwoo e Cho Yumin;
Médios: Lee Donggyeong, Hwang Heechan, Yang Hyunjun, Hwang Inbeom, Lee Jaesung, Kim Jingyu, Eom Jisung, Bae Junho, Lee Kangin e Paik Seungho;
Avançados: Cho Guesung, Son Heungmin e Oh Hyeongyu.
Chéquia
A convocatória é conhecida a 1 de junho
Grupo B
Suíça
A convocatória é conhecida a 20 de maio
Qatar
A convocatória ainda não é conhecida
Canadá
A convocatória é conhecida a 29 de maio
Bósnia e Herzegovina
Guarda-redes: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic;
Defesas: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Stjepan Radeljic;
Médios: Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic e Esmir Bajraktarevic;
Avançados: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic e Edin Dzeko.
Grupo C
Marrocos
A convocatória é conhecida a 21 de maio
Haiti
Guarda-redes: Johny Placide, Alexandre Pierre e Josué Duverger;
Defesas: Carlens Arcus, Wilguens Paugain, Duke Lacroix, Martin Expérience, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix e Keeto Thermoncy;
Médios: Carl Sainté, Leverton Pierre, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Woodensky Pierre, Simon Dominique, Louicius Deedson, Josué Casimir, Derrick Etienne Jr. e Ruben Providence;
Avançados: Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor, Yassin Fortuné e Lenny Joseph.
Escócia
A convocatória é conhecida a 19 de maio
Brasil
A convocatória é conhecida a 18 de maio
Grupo D
Turquia
A convocatória ainda não é conhecida
Paraguai
A convocatória ainda não é conhecida
Estados Unidos da América
A convocatória é conhecida a 26 de maio
Austrália
A convocatória é conhecida a 1 de junho
Grupo E
Equador
A convocatória é conhecida a 1 de junho
Curaçau
A convocatória ainda não é conhecida
Costa do Marfim
Guarda-redes: Yahia Fofana, Mohamed Koné e Alban Lafont;
Defesas: Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Wilfried Singo e Evan Ndicka;
Médios: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré e Jean-Michael Seri;
Avançados: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakité, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré e Elye Wahi.
Alemanha
A convocatória é conhecida a 21 de maio
Grupo F
Tunísia
Guarda-redes: Sabri Ben Hessen, Abdelmouhib Chamakh e Aymen Dahman;
Defesas: Ali Abdi, Adem Arous, Mohamed Amine Ben Hamida, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Moutaz Neffati, Omar Rekik, Montassar Talbi e Yan Valery;
Médios: Mortadha Ben Ouanes, Anis Ben Slimane, Ismael Gharbi, Rani Khedira, Mohamed Hadj Mahmoud, Hannibal Mejbri e Ellyes Skhiri;
Avançados: Elias Achouri, Khalil Ayari, Firas Chaouat, Rayan Elloumi, Hazem Mastouri, Elias Saad e Sebastian Tounekti.
Suécia
Guarda-redes: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt e Jacob Zetterstrom;
Defesas: Hjalmar Ekdal, Gustaf Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Victor Lindelof, Eric Smith, Carl Starfelt e Daniel Svensson;
Médios: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Benjamin Nygren, Ken Sema, Elliot Stroud, Mattias Svanberg e Besfort Zeneli;
Avançados: Taha Ali, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak e Gustaf Nilsson.
Países Baixos
A convocatória é conhecida a 27 de maio
Japão
Guarda-redes: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako e Zion Suzuki;
Defesas: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu e Tsuyoshi Watanabe;
Médios: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano e Ao Tanaka;
Avançados: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki e Ayase Ueda.
Grupo G
Nova Zelândia
Guarda-redes: Max Crocombe, Alex Paulsen e Michael Woud;
Defesas: Tim Payne, Francis de Vries, Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Nando Pijnaker, Finn Surman, Callan Elliot e Tommy Smith;
Médios: Joe Bell, Marko Stamenic, Alex Rufer, Ryan Thomas e Lachlan Bayliss;
Avançados: Chris Wood, Kosta Barbarouses, Ben Waine, Jesse Randall, Callum McCowatt, Matthew Garbett, Sarpreet Singh, Ben Old e Elijah Just.
Irão
A convocatória é conhecida a 1 de junho
Egito
A convocatória é conhecida a 29 de maio
Bélgica
Guarda-Redes: Thibaut Cortouis, Senne Lammens e Mike Penders;
Defesas: Thimothy Castagne, Zeno Debast, Maxim de Cuyper, Koni de Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys e Arthur Theate;
Médios: Kevin de Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken e Axel Witsel;
Avançados: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matías Fernández-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers e Leandro Trossard.
Grupo H
Uruguai
A convocatória ainda não é conhecida
Espanha
A convocatória é conhecida a 25 de maio
Cabo Verde
Guarda-redes: Vozinha, Márcio da Rosa e Carlos Santos;
Defesas: Steven Moreira, Wagner Pina, Sidny Cabral, Logan Costa, Roberto Lopes, Kelvin Pires, Stopira e Diney;
Médios: João Paulo, Jamiro Monteiro, Yannick Semedo, Laros Duarte, Deroy Duarte, Kevin Pina e Jovane Cabral;
Avançados: Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Willy Semedo, Garry Rodrigues, Nuno da Costa, Dailon Livramento, Gilson e Hélio Varela.
Arábia Saudita
A convocatória ainda não é conhecida
Grupo I
Senegal
A convocatória é conhecida a 21 de maio
Noruega
A convocatória é conhecida a 21 de maio
Iraque
A convocatória ainda não é conhecida
França
Guarda-redes: Mike Maignan, Robin Risser e Brice Samba;
Defesas: Malo Gusto, Theo Hernandez, Lucas Digne, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Ibrahima Konaté, William Saliba, Lucas Hernandez e Dayot Upamecano;
Médios: N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Manu Koné e Zaire-Emery;
Avançados: Ousmane Dembélé, Jean-Philippe Mateta, Rayan Cherki, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Kylian Mbappé e Michel Olise.
Grupo J
Áustria
Guarda-redes: Alexander Schlager, Florian Wiegele e Patrick Pentz;
Defesas: David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posh, David Alaba, Phillip Lienhart, Phillip Mwene, Alexander Prass, Marco Friedl e Michael Svoboda;
Médios: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Roman Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Paul Wanner e Alessandro Schöpf;
Avançados: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch e Sasa Kalajdzic.
Jordânia
A convocatória ainda não é conhecida
Argélia
A convocatória é conhecida a 31 de maio
Argentina
A convocatória ainda não é conhecida
Grupo K
Uzbequistão
A convocatória é conhecida a 2 de junho
RD Congo
A convocatória é conhecida a 18 de maio
Portugal
A convocatória é conhecida a 19 de maio
Colômbia
A convocatória é conhecida a 31 de maio
Grupo L
Panamá
A convocatória é conhecida a 26 de maio
Inglaterra
A convocatória é conhecida a 22 de maio
Gana
A convocatória ainda não é conhecida
Croácia
Guarda-redes: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur;
Defesas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic e Luka Vuskovic;
Médios: Luka Modric, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro e Toni Fruk;
Avançados: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic.