A fase final do Campeonato do Mundo de futebol joga-se, entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos da América, no Canadá e no México.

Conheça os convocados das 48 seleções que vão participar no torneio:

Grupo A

África do Sul

A convocatória é conhecida a 27 de maio

México

A convocatória é conhecida a 1 de junho

Coreia do Sul

Guarda-redes: Song Bumkeun, Jo Hyeonwoo e Kim Seung-gyu;

Defesas: Jens Castrop, Lee Hanbeom, Park Jinseob, Lee Kihyuk, Kim Minjae, Kim Moonhwan, Kim Taehyeon, Lee Taeseok, Seol Youngwoo e Cho Yumin;

Médios: Lee Donggyeong, Hwang Heechan, Yang Hyunjun, Hwang Inbeom, Lee Jaesung, Kim Jingyu, Eom Jisung, Bae Junho, Lee Kangin e Paik Seungho;

Avançados: Cho Guesung, Son Heungmin e Oh Hyeongyu.

Chéquia

A convocatória é conhecida a 1 de junho

Grupo B

Suíça

A convocatória é conhecida a 20 de maio

Qatar

A convocatória ainda não é conhecida

Canadá

A convocatória é conhecida a 29 de maio

Bósnia e Herzegovina

Guarda-redes: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic;

Defesas: Sead Kolasinac, Amar Dedic, Nihad Mujakic, Nikola Katic, Tarik Muharemovic e Stjepan Radeljic;

Médios: Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Dzenis Burnic, Ermin Mahmic, Benjamin Tahirovic, Amar Memic, Armin Gigovic, Kerim Alajbegovic e Esmir Bajraktarevic;

Avançados: Ermedin Demirovic, Jovo Lukic, Samed Bazdar, Haris Tabakovic e Edin Dzeko.

Grupo C

Marrocos

A convocatória é conhecida a 21 de maio

Haiti

Guarda-redes: Johny Placide, Alexandre Pierre e Josué Duverger;

Defesas: Carlens Arcus, Wilguens Paugain, Duke Lacroix, Martin Expérience, Jean-Kévin Duverne, Ricardo Adé, Hannes Delcroix e Keeto Thermoncy;

Médios: Carl Sainté, Leverton Pierre, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Woodensky Pierre, Simon Dominique, Louicius Deedson, Josué Casimir, Derrick Etienne Jr. e Ruben Providence;

Avançados: Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor, Yassin Fortuné e Lenny Joseph.

Escócia

A convocatória é conhecida a 19 de maio

Brasil

A convocatória é conhecida a 18 de maio

Grupo D

Turquia

A convocatória ainda não é conhecida

Paraguai

A convocatória ainda não é conhecida

Estados Unidos da América

A convocatória é conhecida a 26 de maio

Austrália

A convocatória é conhecida a 1 de junho

Grupo E

Equador

A convocatória é conhecida a 1 de junho

Curaçau

A convocatória ainda não é conhecida

Costa do Marfim

Guarda-redes: Yahia Fofana, Mohamed Koné e Alban Lafont;

Defesas: Emmanuel Agbadou, Clement Akpa, Ousmane Diomande, Guela Doué, Ghislain Konan, Odilon Kossounou, Wilfried Singo e Evan Ndicka;

Médios: Seko Fofana, Parfait Guiagon, Christ Inao Oulai, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré e Jean-Michael Seri;

Avançados: Simon Adingra, Ange-Yoan Bonny, Amad Diallo, Oumar Diakité, Yan Diomande, Evann Guessand, Nicolas Pépé, Bazoumana Touré e Elye Wahi.

Alemanha

A convocatória é conhecida a 21 de maio

Grupo F

Tunísia

Guarda-redes: Sabri ​Ben Hessen, Abdelmouhib Chamakh e Aymen Dahman;

Defesas: Ali Abdi, ​Adem Arous, ⁠Mohamed Amine Ben Hamida, Dylan Bronn, Raed Chikhaoui, Moutaz Neffati, Omar Rekik, Montassar Talbi e Yan Valery;

Médios: Mortadha Ben Ouanes, Anis Ben Slimane, Ismael Gharbi, ​Rani Khedira, Mohamed Hadj Mahmoud, Hannibal Mejbri e Ellyes ​Skhiri;

Avançados: Elias Achouri, Khalil Ayari, Firas Chaouat, Rayan Elloumi, Hazem Mastouri, ​Elias Saad e Sebastian Tounekti.

Suécia

Guarda-redes: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt e Jacob Zetterstrom;

Defesas: Hjalmar Ekdal, Gustaf Lagerbielke, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Victor Lindelof, Eric Smith, Carl Starfelt e Daniel Svensson;

Médios: Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Benjamin Nygren, Ken Sema, Elliot Stroud, Mattias Svanberg e Besfort Zeneli;

Avançados: Taha Ali, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres, Alexander Isak e Gustaf Nilsson.

Países Baixos

A convocatória é conhecida a 27 de maio

Japão

Guarda-redes: Tomoki Hayakawa, Keisuke Osako e Zion Suzuki;

Defesas: Ko Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara, Junnosuke Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu e Tsuyoshi Watanabe;

Médios: Ritsu Doan, Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Takefusa Kubo, Keito Nakamura, Kaishu Sano e Ao Tanaka;

Avançados: Keisuke Goto, Daizen Maeda, Koki Ogawa, Kento Shiogai, Yuito Suzuki e Ayase Ueda.

Grupo G

Nova Zelândia

Guarda-redes: Max Crocombe, Alex Paulsen e Michael Woud;

Defesas: Tim Payne, Francis de Vries, Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Nando Pijnaker, Finn Surman, Callan Elliot e Tommy Smith;

Médios: Joe Bell, Marko Stamenic, Alex Rufer, Ryan Thomas e Lachlan Bayliss;

Avançados: Chris Wood, Kosta Barbarouses, Ben Waine, Jesse Randall, Callum McCowatt, Matthew Garbett, Sarpreet Singh, Ben Old e Elijah Just.

Irão

A convocatória é conhecida a 1 de junho

Egito

A convocatória é conhecida a 29 de maio

Bélgica

Guarda-Redes: Thibaut Cortouis, Senne Lammens e Mike Penders;

Defesas: Thimothy Castagne, Zeno Debast, Maxim de Cuyper, Koni de Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys e Arthur Theate;

Médios: Kevin de Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken e Axel Witsel;

Avançados: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Matías Fernández-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers e Leandro Trossard.

Grupo H

Uruguai

A convocatória ainda não é conhecida

Espanha

A convocatória é conhecida a 25 de maio

Cabo Verde

Guarda-redes: Vozinha, Márcio da Rosa e Carlos Santos;

Defesas: Steven Moreira, Wagner Pina, Sidny Cabral, Logan Costa, Roberto Lopes, Kelvin Pires, Stopira e Diney;

Médios: João Paulo, Jamiro Monteiro, Yannick Semedo, Laros Duarte, Deroy Duarte, Kevin Pina e Jovane Cabral;

Avançados: Telmo Arcanjo, Ryan Mendes, Willy Semedo, Garry Rodrigues, Nuno da Costa, Dailon Livramento, Gilson e Hélio Varela.

Arábia Saudita

A convocatória ainda não é conhecida

Grupo I

Senegal

A convocatória é conhecida a 21 de maio

Noruega

A convocatória é conhecida a 21 de maio

Iraque

A convocatória ainda não é conhecida

França

Guarda-redes: Mike Maignan, Robin Risser e Brice Samba;

Defesas: Malo Gusto, Theo Hernandez, Lucas Digne, Jules Koundé, Maxence Lacroix, Ibrahima Konaté, William Saliba, Lucas Hernandez e Dayot Upamecano;

Médios: N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Manu Koné e Zaire-Emery;

Avançados: Ousmane Dembélé, Jean-Philippe Mateta, Rayan Cherki, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Kylian Mbappé e Michel Olise.

Grupo J

Áustria

Guarda-redes: Alexander Schlager, Florian Wiegele e Patrick Pentz;

Defesas: David Affengruber, Kevin Danso, Stefan Posh, David Alaba, Phillip Lienhart, Phillip Mwene, Alexander Prass, Marco Friedl e Michael Svoboda;

Médios: Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch, Carney Chukwuemeka, Roman Schmid, Christoph Baumgartner, Konrad Laimer, Patrick Wimmer, Paul Wanner e Alessandro Schöpf;

Avançados: Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch e Sasa Kalajdzic.

Jordânia

A convocatória ainda não é conhecida

Argélia

A convocatória é conhecida a 31 de maio

Argentina

A convocatória ainda não é conhecida

Grupo K

Uzbequistão

A convocatória é conhecida a 2 de junho

RD Congo

A convocatória é conhecida a 18 de maio

Portugal

A convocatória é conhecida a 19 de maio

Colômbia

A convocatória é conhecida a 31 de maio

Grupo L

Panamá

A convocatória é conhecida a 26 de maio

Inglaterra

A convocatória é conhecida a 22 de maio

Gana

A convocatória ainda não é conhecida

Croácia

Guarda-redes: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur;

Defesas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic e Luka Vuskovic;

Médios: Luka Modric, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro e Toni Fruk;

Avançados: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic.