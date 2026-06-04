Curaçau é uma das seleções estreantes neste Mundial de 2026. Aliado a esse facto, o pequeno país das Caraíbas destaca-se por ter uma das camisolas mais procuradas pelos amantes do futebol.

O equipamento secundário de Curaçau apresenta um design «vintage» e a combinação das cores é um reflexo da capital do país, Willemstad. Os tons amarelo, rosa, turquesa e laranja transportam a essência dos bairros históricos de Punda e Otrobanda.

A camisola tornou-se num verdadeiro sucesso de vendas. De acordo com o jornal The Athletic, chegou a esgotar no site da Adidas nos Estados Unidos da América, um cenário pouco habitual, mesmo entre as seleções mais mediáticas.

No entanto, embora seja um dos equipamentos mais cobiçados, a possibilidade de os adeptos o verem no Mundial é muito baixa.

Isso deve-se aos regulamentos da FIFA para a fase de grupos do torneio. Como as cores dos adversários de Curaçau não impedem a utilização da camisola principal, não será necessário utilizar o equipamento alternativo.

Para ser possível ver esta peça de arte no Mundial, os caribenhos vão ter de ultrapassar a fase grupos.

De recordar que Curaçau integra o Grupo E, juntamente com Alemanha, Equador e Costa do Marfim.