Mundial 2026: Curaçau tem uma das camisolas mais vendidas mas não deverá usá-la
Regulamento da FIFA afasta a possibilidade de a seleção caribenha utilizar o equipamento alternativo na fase de grupos
Regulamento da FIFA afasta a possibilidade de a seleção caribenha utilizar o equipamento alternativo na fase de grupos
Curaçau é uma das seleções estreantes neste Mundial de 2026. Aliado a esse facto, o pequeno país das Caraíbas destaca-se por ter uma das camisolas mais procuradas pelos amantes do futebol.
O equipamento secundário de Curaçau apresenta um design «vintage» e a combinação das cores é um reflexo da capital do país, Willemstad. Os tons amarelo, rosa, turquesa e laranja transportam a essência dos bairros históricos de Punda e Otrobanda.
A camisola tornou-se num verdadeiro sucesso de vendas. De acordo com o jornal The Athletic, chegou a esgotar no site da Adidas nos Estados Unidos da América, um cenário pouco habitual, mesmo entre as seleções mais mediáticas.
No entanto, embora seja um dos equipamentos mais cobiçados, a possibilidade de os adeptos o verem no Mundial é muito baixa.
Isso deve-se aos regulamentos da FIFA para a fase de grupos do torneio. Como as cores dos adversários de Curaçau não impedem a utilização da camisola principal, não será necessário utilizar o equipamento alternativo.
Para ser possível ver esta peça de arte no Mundial, os caribenhos vão ter de ultrapassar a fase grupos.
De recordar que Curaçau integra o Grupo E, juntamente com Alemanha, Equador e Costa do Marfim.