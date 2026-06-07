A Turquia venceu, esta madrugada, o confronto com a Venzuela (2-1) e deu seguimento à sequência vitoriosa nos últimos jogos antes da estreia no Campeonato do Mundo.

Num encontro disputado em Fort Lauderdale, na Flórida, Deniz Gül, avançado do FC Porto, foi titular no ataque turco e viu de perto Gleiker Mendoza, ao minuto 13, adiantar a Venezeula no marcador.

Os turcos reagiram ao golo sofrido e, em cima do intervalo, Baris Ylmaz, avançado do Galatasaray, empatou a partida.

A Turquia entrou na segunda parte determinada a mudar o jogo e conseguiu a reviravolta no resultado ao minuto 54, quando Yunus Akgun, assistido por Arda Güler, fechou o placar em 2-1.

Deniz Gül saiu ao minuto 62 e deu lugar ao ex-Benfica, Kerem Aktürkoglu.

Os turcos fazem assim o pleno de vitórias nos dois jogos de preparação para o Campeonato do Mundo, no qual se estreiam no dia 14 de junho, frente à Austrália.