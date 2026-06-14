O selecionador de Curaçao, Dick Advocaat, não evitou as lágrimas durante a cerimónia dos hinos que antecedeu o pontapé de saída no duelo com a Alemanha.

O experiente treinador neerlandês, de 78 anos, conduziu a pequena nação caribenha à estreia na fase final de um Mundial, mas esteve perto de a falhar, depois de ter pedido a demissão do cargo, em fevereiro, por motivos pessoais.

Só que, três meses depois, o seu sucessor, Fred Rutten, também se demitiu, abrindo as portas ao regresso de Advocaat.

Curiosamente, o Alemanha-Curaçao, do Grupo E, junta o selecionador mais jovem do Mundial 2026, o alemão Julian Nagelsmann (38 anos), e o mais velho de sempre na história da competição.