O caro leitor já saberá, certamente, que Portugal apurou-se diretamente para o Mundial 2026 após uma goleada folgada sobre a Arménia (9-1). Evitou algo que muitas seleções europeias vão ter de enfrentar - os play-offs de acesso à competição.

No total, são 16 as equipas que vão ter de bater-se por quatro vagas em março. No que diz respeito à UEFA, já se conhecem todas as seleções (outras duas vagas nos play-offs estão reservadas para outras confederações).

Como funciona o alinhamento das seleções apuradas?

Na próxima quinta-feira haverá lugar a um sorteio na Suíça que ditará os jogos dos play-offs. Concorrem 12 equipas que terminaram em segundo lugar nos seus grupos de qualificação e as quatro melhores classificadas da Liga das Nações que não se apuraram.

As 16 equipas que entram no sorteio serão divididas em quatro potes. As 12 segundas classificadas dos grupos entrarão nos três primeiros potes por ordem do seu ranking FIFA, com as quatro vencedoras dos grupos da Liga das Nações colocadas no pote quatro.

Uma equipa de cada pote será sorteada para quatro caminhos separados: Caminho A, Caminho B, Caminho C e Caminho D. Em cada caminho, a equipa do pote um enfrentará a equipa do pote quatro numa semifinal a uma mão. As equipas do pote dois e do pote três de cada caminho enfrentar-se-ão na outra semifinal.

As equipas do pote um e do pote dois jogarão em casa nas semifinais. Confuso? Verá que não, em março. Os primeiros duelos estão marcados para dia 26 e os segundos no dia 31.

Que seleções estão apuradas para os play-offs?

Antes de mais, convém referir que ainda há alguns grupos em aberto. O mais disputado na última jornada será o J, com Bélgica a somar 15 pontos em primeiro lugar, Macedónia do Norte e País de Gales seguem atrás com 13.

Muitas das favoritas para o apuramento garantiram o primeiro lugar com relativa facilidade. Croácia, Inglaterra, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega e Portugal ficaram em primeiro e estão no Mundial.

Em segundo lugar dos respetivos grupos e apurados para o play-off estão: Albânia, Chéquia, Itália, Polónia, Irlanda, Eslováquia e Ucrânia.

Há ainda mais um lote de seleções que já sabem que, pelo menos, têm os play-offs assegurados (mas podem ainda ser primeiras nos grupos): Áustria, Bósnia-Herzegovina, Dinamarca, Bélgica, Kosovo, Escócia, Espanha, Suíça e Turquia.

Através da Liga das Nações, três seleções já garantiram bilhete para os play-offs mesmo sem fazer uma grande fase de qualificação. São vencedoras de Grupos na Liga C, a terceira divisão da competição. São elas a Roménia (terceiro no Grupo H), Suécia (quarto no Grupo B) e Irlanda do Norte (terceira no Grupo A).

Falta ocupar uma vaga e a discussão está entre o País de Gales (vencedor do Grupo B4 na LDN) e a Macedónia do Norte (vencedora do Grupo C4 na LDN). Depende de quem ficar em terceiro lugar no Grupo J da qualificação europeia.