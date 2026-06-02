Depois da convocatória oficial, a seleção espanhola anunciou a numeração das camisolas para o Mundial 2026, com Gavi, médio do Barcelona, a manter o número 9, que é mais comum em pontas de lança. 

O ex-Benfica Alejandro Grimaldo e o antigo jogador do Sporting Pedro Porro vestem as camisolas 3 e 12, respetivamente.  

Lamine Yamal, grande destaque do conjunto espanhol, irá carregar às costas o número 19. 

De recordar que a Espanha integra o Grupo H do Mundial de 2026, juntamente com Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai.

RELACIONADOS
OFICIAL: Baumgartner fora do Mundial devido a lesão muscular
OFICIAL: Deniz Gül convocado pela Turquia para o Mundial 2026
Mundial 2026: Carlos Queiroz anuncia os 26 convocados do Gana