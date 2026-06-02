Mundial 2026: Espanha anuncia números das camisolas
De Grimaldo a Porro, passando por Gavi e Lamine Yamal, saiba que dorsal terá cada jogador
Depois da convocatória oficial, a seleção espanhola anunciou a numeração das camisolas para o Mundial 2026, com Gavi, médio do Barcelona, a manter o número 9, que é mais comum em pontas de lança.
O ex-Benfica Alejandro Grimaldo e o antigo jogador do Sporting Pedro Porro vestem as camisolas 3 e 12, respetivamente.
Lamine Yamal, grande destaque do conjunto espanhol, irá carregar às costas o número 19.
De recordar que a Espanha integra o Grupo H do Mundial de 2026, juntamente com Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai.
Lo estabais esperando y aquí los tenemos.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) June 1, 2026
Estos son los 𝗗𝗢𝗥𝗦𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗢𝗦 para el Mundial.
ℹ️ Toda la información: https://t.co/gvKdL3wlyj #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/uZsEwippee
