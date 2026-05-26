O Panamá divulgou a sua lista de convocados para o Mundial 2026. A equipa centro-americana conta com um ex-jogador do FC Porto entre os escolhidos.

Ismael Díaz, jogador do León do México (dez golos nesta temporada), passou pelo clube da Invicta entre 2015 e 2017, com apenas um jogo na equipa principal mas 66 ao serviço da equipa B. Esteve vinculado ainda ao Académico Viseu, sem jogos.

O defesa José Cordoba, do Norwich, o lateral Amir Murillo, do Besiktas, ou Cesar Blackman, do Slovan Bratislava, são alguns dos principais nomes escolhidos pelo selecionador espanhol Thomas Christiansen. O jovem do Botafogo Kadir Barría é visto como a grande ausência da lista.

O Panamá é um dos integrantes do Grupo L, juntamente com Inglaterra, Croácia e Gana. Estream-se no dia 18 de junho.