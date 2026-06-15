O avião que levou a seleção do Uruguai desde o México, onde está instalada durante o Mundial, até Miami, onde vai defrontar a Arábia Saudita na segunda-feira (23h00), sofreu um atraso de algumas horas. A situação, causada por um erro da FIFA, está a gerar alguma apreensão nas hostes uruguaias pelas implicações que poderá ter na logística inerente ao jogo de estreia na prova.

De acordo com a edição uruguaia do jornal El País, no momento em que se ultimavam pormenores para que o charter largasse de Miami rumo à cidade mexicana de Cancún para ir buscar a comitiva do Uruguai, verificou-se que faltava uma autorização da FIFA, o que inviabilizou a descolagem.

A situação foi denunciada pelo antigo avançado Diego Forlán nas redes sociais, com a federação uruguaia a confirmá-la em resposta à publicação do ex-futebolista.

Os regulamentos do Mundial indicam que uma seleção deve estar na cidade para a qual um jogo for agendado aproximadamente 24 horas antes do seu início.

Entretanto, a situação foi resolvida e a comitiva do Uruguai, onde se encontram os jogadores do Sporting Maxi Araújo e Rodrigo Zalazar, já viajou para Miami.

Ainda assim, é muito provável que as conferências de imprensa de antevisão ao encontro com a Arábia Saudita sejam anuladas, por constrangimentos de calendário causados pelo atraso, o que poderá levar à aplicação de uma multa à federação uruguaia.