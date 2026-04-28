O maior Mundial de sempre - com mais equipas, entenda-se -, poderá ter novas regras no que diz respeito a suspensões. Segundo o portal The Athletic, a FIFA está a considerar uma nova 'amnistia' de cartões amarelos.

Até agora, nos Mundiais com 36 equipas, os cartões amarelos acumulados limpavam nos quartos de final. Agora, com 48 formações em jogo, a entidade liderada por Gianni Infantino considera adicionar uma nova amnistia no fim da fase de grupos.

Entre a fase de grupos e os quartos existem duas rondas - os dezasseis avos de final e os oitavos de final.

A medida vai ser discutida no Conselho da FIFA realizado em Vancouver, Canadá, na próxima terça-feira. O torneio inicia-se a 14 de junho.