O Haiti foi obrigado pela FIFA a fazer alterações no equipamento que tinha preparado para utilizar na fase final do Mundial 2026. Em causa estão mensagens de teor político incluídas na camisola, que são proibidas pela entidade que gere o futebol mundial.

A informação foi confirmada pela empresa responsável pelo fabrico dos equipamentos. Em comunicado, ela explica que «durante o processo de revisão, a FIFA determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de forma diferente e, ao abrigo do seu regulamento dos equipamentos, exigiu alterações ao design».

A empresa acrescenta que o equipamento «pretendia ser um tributo aos homens e às mulheres que contribuem todos os dias para o futuro do Haiti e não tem quaisquer conotações políticas», mas garante ter respeitado a decisão da FIFA, estando já a trabalhar numa alternativa.

Apesar de nenhuma das partes ter especificado qual a mensagem política presente no primeiro esboço da camisola do Haiti, ela estará relacionada com as batalhas pela independência do país no início do século XIX.

O Haiti, com os jogadores do Vizela, Leverton Pierre e Yassin Fortuné, na comitiva, regressa à fase final de um Campeonato Mundo de futebol 52 anos depois da sua primeira participação, em 1974, na Alemanha.

A nação caribenha integra o Grupo C juntamente com Brasil, Marrocos e Escócia, com quem se estreia na prova na madrugada de 14 de junho (02h00), no Gillette Stadium, em Foxborough.