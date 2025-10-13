No Grupo D da qualificação europeia para o Mundial 2026, a França deslocou-se à remota ilha da Islândia em duelo da quarta jornada. Um jogo mais renhido do que Didier Deschamps esperaria, com certeza.

É que a França acabou por empatar a duas bolas com a Islândia. Foram os nórdicos a inaugurar o marcador, aos 39 minutos, na sequência de um livre lateral e de uma carambola que acabou dentro da baliza de Mike Maignan.

A Islândia remeteu-se à defesa e tentou segurar o resultado, mas veio a sofrer dois golos quase de rajada. Christophe Nkunku marcou aos 63 minutos e cinco minutos depois foi a vez de Maghnes Akliouche assistir Jean-Philippe Mateta, do Crystal Palace, para o primeiro golo ao serviço da seleção francesa.

Porém, num momento de desequilíbrio da defensiva francesa, Hlynsson finalizou da melhor forma uma jogada de contra-ataque aos 70 minutos. Igualdade reposta.

Este resultado dita o primeiro lugar para a França, com dez pontos, mais três do que a Ucrânia. A Islândia é terceira com quatro pontos.

No outro duelo do Grupo, disputado ao mesmo tempo, o benfiquista Anatoliy Trubin foi titular pela Ucrânia diante do Azerbaijão, em duelo travado em Cracóvia, na Polónia, por força da guerra. Os ucranianos venceram por 2-1.

Já sem Sudakov, que lesionou-se ao serviço da seleção ucraniana, a equipa da casa marcou aos 30 minutos por Gutsulyak.

A fechar a primeira parte, Mykolenko desviou um cruzamento venenoso para dentro da própria baliza, deixando Trubin sem reação.

Na segunda metade, Gutsulyak assistiu o experiente Ruslan Malinovskiy para o 2-1. Este triunfo representa o segundo lugar para a Ucrânia, que agora soma sete pontos. O Azerbaijão é cada vez mais o elo mais fraco do Grupo, com um ponto.