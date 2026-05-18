Há 1h e 35min
Mundial 2026: Grillitsch, do Sp. Braga, na lista da Áustria para a fase final
Médio de 30 anos foi chamado por Ralf Rangnick para a prova que se vai jogar no continente americano
RAS
Florian Grillitsch, médio austríaco do Sp. Braga, integra a convocatória de Ralf Rangnick para a fase final do Mundial, na qual a Áustria vai defrontar a Argentina, a Jordânia e a Argélia, no Grupo J.
Sem surpresa, a lista conta ainda com jogadores como David Alaba, defesa do Real Madrid, Marcel Sabitzer ou Carney Chukwuemeka, médios do Borussia Dortmund.
A Áustria volta à fase final de um Mundial de seleções 28 anos depois da presença no França 98, onde ficou pela fase de grupos.
Das Warten hat ein Ende: Unser WM-Kader! ⚽️🇦🇹 #GemeinsamÖSTERREICH #GEMMA pic.twitter.com/6htTAhe0gp— ÖFB - oefb.at (@oefb1904) May 18, 2026
