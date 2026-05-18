Florian Grillitsch, médio austríaco do Sp. Braga, integra a convocatória de Ralf Rangnick para a fase final do Mundial, na qual a Áustria vai defrontar a Argentina, a Jordânia e a Argélia, no Grupo J.

Sem surpresa, a lista conta ainda com jogadores como David Alaba, defesa do Real Madrid, Marcel Sabitzer ou Carney Chukwuemeka, médios do Borussia Dortmund.

A Áustria volta à fase final de um Mundial de seleções 28 anos depois da presença no França 98, onde ficou pela fase de grupos.

