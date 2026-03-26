A Suécia segue em frente nos play-offs de qualificação para o Mundial 2026 com uma vitória por 3-1 sobre a Ucrânia, em duelo realizado no Estádio Ciutat de Valencia, em Espanha. Um duelo dominado por um homem que Portugal bem conhece - Viktor Gyökeres -, e arbitrado por João Pinheiro.

O avançado do Arsenal, ex-Sporting, aterrorizou o velho conhecido Anatoliy Trubin, guardião do Benfica. Marcou três golos e, no caso do terceiro, arrancou a falta para grande penalidade num duelo com o guarda-redes ucraniano.

Gyökeres jogou de início com Gustaf Lagerbielke, defesa do Sp. Braga. Do lado ucraniano, Trubin e Sudakov foram titulares. Gyökeres abriu o ativo logo aos seis minutos de jogo em cima da linha de golo.

Aos 51 minutos, o avançado bisou numa finalização com classe, sem hipóteses para Trubin.

No terceiro golo, o sueco arrancou falta ao guarda-redes e converteu a grande penalidade com força e colocação. Hat-trick.

Ponomarenko, do Dinamo Kiev, fez o golo de honra em cima dos 90 minutos, de cabeça. Assim sendo, a Suécia segue em frente para a final do play-off de qualificação.

O oponente do próximo dia 31 é a Polónia de Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Oskar Pietuszewski, trio do FC Porto. Os polacos bateram a Albânia com alguma dificuldade. Ganharam por 2-1, apesar de terem sofrido primeiro. Jan Bednarek não fica isento de culpas no golo dos albaneses, marcado por Hoxha.

Na segunda parte, já com Oskar em campo, a Polónia reagiu com golos de Lewandowski e Zielinski, ambos assistidos por Szymanski.