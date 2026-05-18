Franjo Ivanovic, avançado do Benfica, ficou fora da lista dos 26 convocados da seleção da Croácia para o Mundial 2026.

Na lista estão Luka Modric, que já teve alta médica após uma lesão delicada contraída no final de abril, Josko Gvardiol, que regressou recentemente à competição após quatro meses de ausência, e ainda o ex-Benfica Petar Musa.

Ivanovic ficou numa lista de sete suplentes, que podem ser chamados no caso de alguma baixa.

Dominik Prpic, defesa-central do FC Porto várias vezes internacional jovem, ficou fora das duas listas.

CONVOCADOS DA CROÁCIA PARA O MUNDIAL 2026:

Guarda-redes: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur;

Defesas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic e Luka Vuskovic;

Médios: Luka Modric, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro e Toni Fruk;

Avançados: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic.