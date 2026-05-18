Mundial 2026: Ivanovic fora dos convocados da Croácia (mas ainda pode ir)
Avançado do Benfica foi incluído na lista de possíveis substitutos
Avançado do Benfica foi incluído na lista de possíveis substitutos
Franjo Ivanovic, avançado do Benfica, ficou fora da lista dos 26 convocados da seleção da Croácia para o Mundial 2026.
Na lista estão Luka Modric, que já teve alta médica após uma lesão delicada contraída no final de abril, Josko Gvardiol, que regressou recentemente à competição após quatro meses de ausência, e ainda o ex-Benfica Petar Musa.
Ivanovic ficou numa lista de sete suplentes, que podem ser chamados no caso de alguma baixa.
Dominik Prpic, defesa-central do FC Porto várias vezes internacional jovem, ficou fora das duas listas.
CONVOCADOS DA CROÁCIA PARA O MUNDIAL 2026:
Guarda-redes: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski e Ivor Pandur;
Defesas: Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic e Luka Vuskovic;
Médios: Luka Modric, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Luka Sucic, Martin Baturina, Kristijan Jakic, Petar Sucic, Nikola Moro e Toni Fruk;
Avançados: Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Marco Pasalic, Petar Musa e Igor Matanovic.
🟥⬜️ We are but few, yet brave and bold! 🟥⬜️— HNS (@HNS_CFF) May 18, 2026
🥁 Here is #Croatia preliminary squad for the upcoming @FIFAWorldCup! 🇭🇷🌎🔥#HrabarBroj #Family #WorldCup #Vatreni❤️🔥 pic.twitter.com/H0ZFiiJR3g