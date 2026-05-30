Mundial 2026: lateral da Juventus deixa convocatória da Suécia por lesão
Emil Holm substituído por Herman Johansson
Emil Holm substituído por Herman Johansson
Emil Holm, lateral da Juventus, foi riscado da convocatória da Suécia para o Mundial 2026, devido a lesão.
Em comunicado, a Federação Sueca informou que o defesa de 26 anos está a contas com uma lesão muscular e vai ter de parar algumas semanas.
Em sentido contrário, Herman Johansson, dos FC Dallas, foi chamado por Graham Potter.
A Suécia vai defrontar a Noruega e a Grécia em dois encontros particulares no início de junho, antes da participação no Mundial 2026, onde defrontará Tunísia, Países Baixos e Japão, no Grupo F.
Emil Holm missar VM 💔— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) May 30, 2026
Högerbacken tvingas lämna återbud på grund av skada och kommer därmed inte åka med över till Nordamerika.
Herman Johansson skrivs in i VM-truppen istället. Samtidigt kallas även Sebastian Nanasi in som reserv.
Läs mer
📰 https://t.co/JIYoVW1w3v pic.twitter.com/HF1iTFtm3s