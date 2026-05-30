Emil Holm, lateral da Juventus, foi riscado da convocatória da Suécia para o Mundial 2026, devido a lesão.

Em comunicado, a Federação Sueca informou que o defesa de 26 anos está a contas com uma lesão muscular e vai ter de parar algumas semanas.

Em sentido contrário, Herman Johansson, dos FC Dallas, foi chamado por Graham Potter.

A Suécia vai defrontar a Noruega e a Grécia em dois encontros particulares no início de junho, antes da participação no Mundial 2026, onde defrontará Tunísia, Países Baixos e Japão, no Grupo F.

