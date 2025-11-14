A Croácia selou nesta sexta-feira o apuramento para o Mundial 2026, ao derrotar as Ilhas Faroé por 3-1 na penúltima jornada do Grupo F.

A jogar em casa e com o ex-Benfica e Boavista Petar Musa no onze, a seleção dos balcãs até entreou a perder (Turi inaugurou o marcador aos 16m num remate desviado em Vuskovic), mas Gvardiol empatou pouco depois.

Pouco antes da hora de jogo, Musa, que atravessa um grande momento nos norte-americanos do FC Dallas, assinou a reviravolta - na estreia a marcar pelos croatas - numa noite selada com o 3-1 de Vlasic ao minuto 70.

Com este resultado, a Croácia chega aos 19 pontos, mais seis do que a Chéquia, que, sem entrar em campo, viu também ser-lhe definido o destino: vai jogar o play-off de acesso ao Mundial 2026.

No outro jogo do Grupo F, a seleção de Montenegro venceu fora a congénere de Gibraltar por 2-1, mas não vai sair do quarto e penúltimo lugar.