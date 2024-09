A Colômbia recebeu e venceu a Argentina na noite desta terça-feira, por 2-1, em Barranquilla, em jogo da qualificação sul-americana para o Mundial 2026.

O golo inaugural foi apontado pelo defesa Yerson Mosquera, aos 25 minutos, de cabeça na área após um cruzamento de James Rodríguez do lado esquerdo. O jogador do Wolverhampton não conteve a emoção nos festejos: foi o seu primeiro golo pela seleção, à quarta internacionalização.

O 1-0 manteve-se na primeira parte e só foi desfeito na segunda, aos 48 minutos, com Nicolás González a assinar o 1-1. O jogador cedido esta época pela Fiorentina à Juventus resgatou a bola após um mau passe de James, ganhou em velocidade a Mosquera e rematou entre as pernas do guarda-redes Camilo Vargas, na área.

Porém, a Colômbia chegaria mesmo a nova vantagem, aos 60 minutos, por James Rodríguez, que fez o 2-1 final de penálti, após falta de Otamendi sobre Daniel Muñoz, assinalada com recurso ao vídeo-árbitro. O defesa do Benfica foi titular e alinhou em todo o jogo.

Os colombianos voltam a vencer a Argentina mais de cinco anos depois do último triunfo, registado a 15 de junho de 2019, na fase de grupos da Copa América, no Brasil, por 2-0.

Com este resultado, a Argentina sofre a segunda derrota em oito jogos da qualificação, mas mantém a liderança, com 18 pontos, agora apenas mais dois do que a Colômbia, que ascendeu à condição ao segundo lugar, com 16 pontos, não tendo ainda qualquer derrota (quatro vitórias, quatro empates). Os cafeteros são mesmo os únicos ainda invictos entre as dez seleções da qualificação sul-americana. A vantagem da Argentina pode ainda encurtar esta madrugada, caso o Uruguai, que tem 14 pontos, bata a Venezuela (o jogo começou às 23h00).