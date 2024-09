Noite de poucos golos na qualificação para o Mundial 2026, na América do Sul, mas de muita emoção. Especialmente para os adeptos do Paraguai, que assistiram à vitória da sua seleção diante do 'todo-poderoso' Brasil, por 1-0.

O único tento do encontro foi obtido pelo médio-centro Diego Gómez, aos 19 minutos. Na ressaca de um cruzamento cortado para a entrada da área, Gómez tirou um adversário da frente e mandou uma 'trivela' para o poste mais distante, num lance a fazer lembrar os melhores tempos de Ricardo Quaresma. Foi uma estreia a marcar do jogador do Inter Miami pela sua seleção.

Na segunda parte, Vinícius Júnior ainda tentou empatar a partida, com várias chances de golo, mas foi infrutífero. O Portista Wendell não saiu do banco. Assim, a seleção brasileira complica as contas e fica em quinto lugar na eliminatória, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Estão a oito pontos da líder Argentina.

No outro jogo da madrugada, a Venezuela recebeu o Uruguai. O placard não se alterou - o jogo acabou 0-0. Salomon Rondón ameaçava de cabeça na primeira parte, sendo que o capitão venezuelano ainda teve um golo anulado por fora-de-jogo. O Uruguai tentava marcar com remates de fora da área, mas foi perdendo ritmo de jogo ao longo da partida.

Telasco Segovia, do Casa Pia, jogou até aos 59 minutos. Maxi Araújo (reforço do Sporting) jogou pelo Uruguai, com Franco Israel no banco.