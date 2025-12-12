O Colômbia-Portugal foi o jogo mais procurado nas primeiras 24 horas da terceira fase de vendas de bilhetes para jogos do Mundial 2026.

Esta foi a primeira fase na qual os adeptos passaram a poder candidatar-se a adquirir bilhetes para jogos específicos, já que o sorteio, datas e locais dos jogos da fase de grupos foram conhecidos apenas na última semana.

Atrás do duelo entre a Seleção Nacional e os cafeteros, que vai realizar-se em Miami a 27 de junho e fecha a fase de grupos, o top-5 de procuras foi completado pelo Brasil-Marrocos (Nova Iorque, 13 de junho), México-Coreia do Sul (Guadalajara, 18 de junho), Equador-Alemanha (Nova Iorque, 25 de junho) e pelo Escócia-Brasil (Miami, 24 de junho).

Nas primeiras 24 horas foram submetidos mais de 5 milhões de pedidos de bilhetes. A atribuição nesta fase, que se prolonga até 13 de janeiro de 2026, é aleatória.