O encontro particular entre as seleções de futebol da República Democrática do Congo e o Chile, de preparação para o Mundial 2026, que inicialmente estava previsto para ser disputado Espanha, vai afinal jogar-se em Orléans, em França, por causa do surto de Ébola.

A alteração foi anunciada pela Federação de Futebol da República Democrática do Congo, através das suas redes sociais, após a recusa da cidade espanhola de La Línea de la Concepción, no sul de Espanha, em receber o jogo que estava agendado para terça-feira.

A República Democrática do Congo, um dos países africanos que enfrenta uma epidemia deste vírus mortal, vai disputar os seus jogos da primeira fase do torneio nos Estados Unidos e no México, e será o primeiro adversário que Portugal vai enfrentar no Grupo K do Mundial 2026, que decorre entre 11 de junho e 19 de julho, no Canadá, Estados Unidos e México.

A seleção congolesa, que tem treinado em Marbella, sul de Espanha, nos últimos dias, vai viajar ainda esta segunda-feira para França.

O Chile, por sua vez, que não conseguiu o apuramento para o Campeonato do Mundo, especificou nas suas redes sociais que a partida vai ser disputada à porta fechada, poucos dias depois de os chilenos terem perdido com Portugal no Estádio Nacional, no Jamor, em encontro de preparação (2-1).