Mundial 2026: Ronaldo vai ser o quinto mais velho de sempre numa fase final
Aos 41 anos, o avançado vai ultrapassar Pepe no ranking nacional e subir ao top-5 dos futebolistas mais velhos em Mundiais
Aos 41 anos, o avançado vai ultrapassar Pepe no ranking nacional e subir ao top-5 dos futebolistas mais velhos em Mundiais
No Mundial 2026, Cristiano Ronaldo vai bater (pelo menos) mais um recorde na Seleção. Ao avançado português bastar-lhe-á ser utilizado num encontro para se tornar no jogador mais velho de sempre a representar Portugal na fase final de um Campeonato do Mundo.
Caso isso aconteça, CR7 ultrapassará Manuel Bento (37 anos), Vítor Damas (38) e o ainda recordista Pepe, que com 39 anos foi um dos indiscutíveis de Fernando Santos em 2022, no Qatar.
Hoje com 41 anos, Cristiano Ronaldo vai pulverizar essa marca lusa, mas nem será o futebolista mais velho na próxima edição do Mundial. Esse registo pertence ao guarda-redes escocês Craig Gordon, com 43 anos.
Na história da competição, o recorde de longevidade pertence ao egípcio Essam El Hadary, que disputou o Mundial 2018, na Rússia, com uns impressionantes 45 anos.
Se for utilizado na América, Ronaldo salta diretamente para o quinto posto desta lista, atrás do camaronês Roger Milla (42 anos).