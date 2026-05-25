A FIFA divulgou as cidades que vão receber as 48 seleções participantes na fase final do Mundial 2026, o maior da história da competição.

Portugal, já se sabia, vai montar o seu “quartel-general” em Palm Beach Gardens, na Flórida, Estado que vai ainda receber as comitivas de Curaçau (Boca Raton) e de Cabo Verde (Tampa).

Os cabo-verdianos vão estagiar no mesmo local em que o Benfica ficou durante o Mundial de Clubes do ano passado, o Waters Sportsplex.

Os adversários da Seleção Nacional no Grupo K ficam distribuídos por Houston (República Democrática do Congo), Atlanta (Uzbequistão) e Guadalajara (Colômbia), esta última em solo mexicano.

Na cidade de Kansas, talvez pela sua centralidade no mapa dos Estados Unidos da América (EUA), vão ficar as seleções da Argélia, da Argentina, de Inglaterra e dos Países Baixos, enquanto Brasil, Haiti, Marrocos e Senegal estagiam em Nova Jérsia.

Nota ainda para a escolha da Federação Iraniana de Futebol pela cidade mexicana de Tijuana e para o facto de apenas Canadá (Vancouver) e Panamá (Ontário) terem optado por estagiar em solo canadiano, enquanto o Senegal o vai fazer onde o FC Porto esteve durante o Mundial de Clubes, a Rutgers University, em Nova Jérsia.

A fase final do Mundial 2026 disputa-se entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

Cidades-sede das comitivas no Mundial 2026

Argélia: Kansas City, University of Kansas (EUA)

Argentina: Kansas City, Sporting KC Training Centre (EUA)

Austrália: San Francisco Bay Arena, Oakland Roots/Soul Training Facility (EUA)

Áustria: Goleta, UC Santa Barbara - Harder Stadium (EUA)

Bélgica: Renton, Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse (EUA)

Bónsia e Herzegovina: Sandy, RSL Stadium (EUA)

Brasil: Nova Jérsia, Columbia Park Training Facility (EUA)

Canadá: Vancouver, National Soccer Development Centre (Canadá)

Costa do Marfim: Filadélfia, Philadelphia Union (EUA)

República Democrática do Congo: Houston, Houston Training Centre (EUA)

Colômbia: Guadalajara, Academia Atlas FC (México)

Cabo Verde: Tampa, Waters Sportsplex (EUA)

Croácia: Alexandria, Episcopal High School (EUA)

Curaçau: Boca Raton, Florida Atlantic University (EUA)

Chéquia: Dallas, Mansfield Multipurpose Stadium (EUA)

Equador: Columbus, Columbus Crew Performance Centre (EUA)

Egito: Spokane, Gonzaga University (EUA)

Inglaterra: Kansas City, Swope Soccer Village (EUA)

Espanha: Chattanooga, Baylor School (EUA)

França: Boston, Bentley University (EUA)

Alemanha: Winston-Salem, Wake Forest University (EUA)

Gana: Boston, Bryant University (EUA)

Haiti: Nova Jérsia, Stockton University (EUA)

Irão: Tijuana, Centro Xoloitzcuintle (México)

Iraque: Greenbrier County, The Greenbrier Sports Performance Centre (EUA)

Jordânia: Portland, University of Portland (EUA)

Japão: Nashville, Nashville SC (EUA)

Coreia do Sul: Guadalajara, Chivas Verde Valle (México)

Arábia Saudita: Austin, Austin FC Stadium (EUA)

Marrocos: Nova Jérsia, The Pingry School (EUA)

México: México City, Centro de Alto Rendimiento (México)

Países Baixos: Kansas City, KC Current Training Facility (EUA)

Noruega: Greensboro, UNC Greensboro (EUA)

Nova Zelândia: San Diego, University of San Diego - Torero Stadium (EUA)

Panamá: New Tecumseth, Nottawasaga Training Site (Canadá)

Paraguai: San Francisco Bay Arena, Spartan Soccer Complex (EUA)

Portugal: Palm Beach Gardens, Gardens North County District Park (EUA)

Qatar: Santa Barbara, Westmont College (EUA)

África do Sul: Pachuca, CF Pachuca - Universidad Del Futbol (México)

Escócia: Charlotte, Charlotte FC (EUA)

Senegal: Nova Jérsia, Rutgers University (EUA)

Suíça: San Diego, SDJA (EUA)

Suécia: Dallas, FC Dallas Stadium (EUA)

Tunísia: Monterrey, Rayados Training Centre (México)

Turquia: Mesa, Arizona Athletic Grounds (EUA)

Uruguai: Cancun, Mayakoba Training Centre Cancun (México)

Estados Unidos da América: Irvine, Great Park Sports Complex (EUA)

Uzbequistão: Atlanta, Atlanta United Training Centre (EUA)