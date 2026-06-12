A Seleção Nacional já descolou de Lisboa rumo aos Estados Unidos da América, onde vai disputar a fase final do Mundial 2026.

Depois de uma manhã e um início de tarde intensos, marcados pela despedida da Cidade do Futebol e a visita à residência do Primeiro-Ministro, onde foi recebida por Luís Montenegro, a comitiva portuguesa arrancou do Aeroporto de Lisboa perto das 15h05, a hora prevista para a descolagem.

A chegada a Palm Springs, onde vai montar o seu quartel-general durante a participação no Mundial 2026, está apontada para o final da tarde em Miami, madrugada de sábado em Portugal.

A estreia da Seleção no Mundial está marcada para o dia 17 de junho (18h00), frente à República Democrática do Congo. A equipa das Quinas vai defrontar ainda, no Grupo K, o Uzbequistão (23 de junho, 18h00) e a Colômbia (28 de junho, 00h30).