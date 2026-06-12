Mundial 2026: Seleção já descolou de Lisboa rumo aos Estados Unidos
Viagem até Palm Springs, em Miami, dura mais de dez horas
Viagem até Palm Springs, em Miami, dura mais de dez horas
A Seleção Nacional já descolou de Lisboa rumo aos Estados Unidos da América, onde vai disputar a fase final do Mundial 2026.
Depois de uma manhã e um início de tarde intensos, marcados pela despedida da Cidade do Futebol e a visita à residência do Primeiro-Ministro, onde foi recebida por Luís Montenegro, a comitiva portuguesa arrancou do Aeroporto de Lisboa perto das 15h05, a hora prevista para a descolagem.
A chegada a Palm Springs, onde vai montar o seu quartel-general durante a participação no Mundial 2026, está apontada para o final da tarde em Miami, madrugada de sábado em Portugal.
A estreia da Seleção no Mundial está marcada para o dia 17 de junho (18h00), frente à República Democrática do Congo. A equipa das Quinas vai defrontar ainda, no Grupo K, o Uzbequistão (23 de junho, 18h00) e a Colômbia (28 de junho, 00h30).