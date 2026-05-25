A seleção colombiana anunciou nesta segunda-feira a lista final de convocados para o Mundial 2026. Luis Suárez, do Sporting, e Richard Ríos, do Benfica, estão entre os escolhidos do selecionador Néstor Lorenzo.

A seleção da Colômbia já treinou durante alguns dias, num estágio informal, nas instalações desportivas do Atlético Nacional. Estes foram os jogadores que treinaram:

Álvaro Montero, Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Deiver Machado, Gustavo Puerta, James Rodríguez, Juan Camilo Portilla e Richard Ríos.

A Colômbia integra o Grupo K no Mundial 2026, o mesmo que Portugal. As duas equipas enfrentam-se no dia 28 junho, pelas 00h30 de Portugal Continental.

Guarda-redes: Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Velez), David Ospina (Atletico Nacional).

Defesas: Davinson Sanchez (Galatasaray), John Lucumí (Bolonha), Yerry Mina (Cagliari), Kevin Mier (Cruz Azul), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Santiago Arias (Independiente), Johan Mujica (Maiorca) e Deiver Machado (Nantes).

Médios: Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Kevin Castaño (River Plate), Juan Portilla (Paranaense), Gustavo Puerta (Racing Santander), John Arias (Palmeiras), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Quintero (River Plate), James Rodríguez (Minnesota) e Jaminton Campaz (Rosario Central).

Avançados: Junior Hernandez (Tolima), Luis Diaz (Bayern Munique), Luis Suárez (Sporting), Carlos André Gomez (Vasco da Gama) e Jhon Cordoba (Krasnodar).