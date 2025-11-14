Suriname, Curaçau e Haiti venceram, na última madrugada, os respetivos jogos na qualificação da Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas (Concacaf) e ficaram mais perto de garantirem a presença no Mundial de futebol do próximo ano.

A jogar em casa, o Suriname, que desde 1978 não disputava a fase final das eliminatórias da Concacaf, derrotou El Salvador por 4-0, com Tjaronn Cherry a abrir o marcador de grande penalidade aos 44 minutos. Na segunda parte, Richonell Margaret bisou no espaço de dois minutos (74 e 76), enquanto Dhoraso Moreo Klass fechou a contagem aos 83 minutos.

No outro jogo do Grupo A, o Panamá derrotou a Guatemala por 3-2, com Cecílio Waterman a bisar ainda na primeira parte. À entrada para a última jornada da fase de qualificação da Concacaf, panamianos e surinameses somam os mesmos nove pontos, mas os segundos têm vantagem no confronto direto.

No Grupo B, Curaçau foi às Bermudas vencer por 7-0 e depende apenas de si na última jornada da fase de qualificação para o Mundial, onde terá um confronto decisivo contra a Jamaica, na terça-feira.

Os irmãos Leandro e Juninho Bacuna marcaram os dois primeiros golos do jogo, aos sete e 32 minutos, respetivamente. Já na segunda parte Jordi Paulina bisou, enquanto Sontje Hansen, aos 59 minutos, Ar'jany Martha, aos 82 minutos, e Roshon van Eijma, em cima do apito final, completaram o marcador para a Seleção que é comandada pelo neerlandês Dick Advocaat.

Com a vitória convincente, o Curaçau soma 11 pontos e lidera o Grupo B, à frente da Jamaica, que empatou a uma bola com Trinidad e o Tobago.

Quanto ao Haiti bateu a Costa Rica por 1-0, no Grupo C, e ficou mais perto de voltar a uma fase final do Mundial, 52 anos depois. Frantzy Pierrot, aos 44 minutos, decidiu o jogo, disputado em Willemstad, capital de Curaçau, onde os haitianos têm disputado as partidas em casa devido à instabilidade vivida no seu país.

A Seleção haitiana contou com o médio Leverton Pierre, que joga no Vizela, de início, tendo sido substituído a sete minutos do fim. Do lado da Costa Rica, o avançado Álvaro Zamora, que atua no Académico de Viseu, também foi titular, mas saiu aos 72 minutos.

Com esta vitória, o Haiti assumiu a liderança do Grupo C com oito pontos, enquanto a Costa Rica, com seis pontos, ficou à beira da eliminação.

Apenas o vencedor do grupo se qualificará para o Mundial 2026, e tudo será decidido na terça-feira, na última ronda, quando o Haiti receber a Nicarágua e a Costa Rica defrontar as Honduras.

Os hondurenhos podiam até ter carimbado a presença na fase final do Campeonato do Mundo, na última madrugada. Para isso teriam de vencer na Nicarágua e esperar por um empate entre o Haiti e a Costa Rica, mas nem a sua parte foram capazes de fazer.

A Nicarágua, já fora da corrida ao Mundial, surpreendeu as Honduras e venceu por 2-0, com golos de Bancy Hernandez, aos 12 minutos, e de Jaime Moreno, a oito minutos do final.

Doze seleções, divididas em três grupos, disputam três vagas diretas no Mundial 2026. Estados Unidos, Canadá e México já estão automaticamente qualificados por serem coanfitriões do torneio.