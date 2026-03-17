O Youtube vai transmitir os primeiros dez minutos dos jogos do Mundial 2026, após assinar um acordo com a FIFA, organizadora do maior evento futebolístico mundial. A parceria foi anunciada nesta terça-feira, pela entidade liderada por Gianni Infantino.

O objetivo desta medida é aproximar o público jovem do Mundial, fazendo com que, após a visualização dos primeiros dez minutos de jogo no Youtube de forma gratuita, os espetadores passem para a transmissão das operadoras de cada país.

A FIFA abre espaço também a que um «pequeno número» de jogos seja transmitido por inteiro no Youtube. O valor do acordo não foi divulgado. O Mundial 2026, coorganizado por Estados Unidos da América, México e Canadá, terá 104 jogos no total, entre 11 de junho e 19 de julho.