A seleção dos Países Baixos revelou esta quarta-feira a lista dos 26 convocados para o Campeonato do Mundo deste ano.

Em destaque na convocatória neerlandesa está o trio do Liverpool: Virgil Van Dijk, Ryan Gravenberch e Cody Gakpo. Os 'reds', a par do Brighton, são a equipa mais representada na lista dos neerlandeses.

Memphis Depay, jogador do Corinthians, do campeonato brasileiro, é o único eleito que não atua em campeonatos europeus. As principais ausências na lista de Ronald Koeman são Jeremie Frimpong (Liverpool) e Xavi Simons (Tottenham), que ficam afastados da competição devido a lesão.

Os Países Baixos estreiam-se no Mundial frente ao Japão, no dia 14 de junho, no jogo inaugural do grupo F, que conta ainda com Suécia e Tunísia.