No primeiro duelo dos play-offs de qualificação para o Mundial 2026 desta quinta-feira, a Turquia prevaleceu sobre a Roménia e acalenta o sonho. O jogo teve lugar no Besiktas Park, em Istambul, e acabou com um 1-0.

Deniz Gul, do FC Porto, não saiu do banco de suplentes. O único golo da partida foi marcado por Ferdi Kadioglu, do Fenerbahçe, e assistido pela estrela maior da Turquia - Arda Guler, jovem do Real Madrid.

Um cruzamento preciso vindo da meia direita acabou por desmarcar o lateral na cara de Radu. Kadioglu finalizou com sucesso.

O melhor que a Roménia fez foi acertar no poste, por intermédio do experiente Stanciu. O duelo foi dominado pelos turcos.

O próximo adversário da formação orientada por Vincenzo Montella será ou a Eslováquia, ou o Kosovo. Esse jogo da final dos play-offs está marcado para dia 31 de março.

A Turquia foi apenas a duas edições de Mundiais - em 1954 e em 2002. A última vez que a Roménia participou foi em 1998.