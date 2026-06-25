Foi uma despedida inglória para Patrik Schick. O avançado terminou a carreira internacional ao serviço da Chéquia após a eliminação da sua equipa no Mundial 2026.

O anúncio foi feito pela federação checa de futebol, nesta quinta-feira, um dia depois da derrota por 3-0 ante o México, que ditou o afastamento da seleção europeia. 

«Obrigado, Patrik! Após dez anos a vestir a camisola da seleção nacional, Patrik Schick decidiu pôr fim à sua carreira internacional. Deixa para trás golos e momentos inesquecíveis que os adeptos checos irão recordar durante muito tempo. Obrigado por cada jogo, por cada golo e pelo orgulho com que representaste a Chéquia», escreveu a entidade nas redes sociais.

Schick acumulou 56 internacionalizações e 26 golos, cinco deles no Euro 2020, em que foi o melhor marcador. Representa o Bayer Leverkusen há seis temporadas.

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