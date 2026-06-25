Patrik Schick anuncia retirada da seleção checa aos 30 anos
Avançado do Bayer Leverkusen termina participação após este Mundial
Avançado do Bayer Leverkusen termina participação após este Mundial
Foi uma despedida inglória para Patrik Schick. O avançado terminou a carreira internacional ao serviço da Chéquia após a eliminação da sua equipa no Mundial 2026.
O anúncio foi feito pela federação checa de futebol, nesta quinta-feira, um dia depois da derrota por 3-0 ante o México, que ditou o afastamento da seleção europeia.
«Obrigado, Patrik! Após dez anos a vestir a camisola da seleção nacional, Patrik Schick decidiu pôr fim à sua carreira internacional. Deixa para trás golos e momentos inesquecíveis que os adeptos checos irão recordar durante muito tempo. Obrigado por cada jogo, por cada golo e pelo orgulho com que representaste a Chéquia», escreveu a entidade nas redes sociais.
Schick acumulou 56 internacionalizações e 26 golos, cinco deles no Euro 2020, em que foi o melhor marcador. Representa o Bayer Leverkusen há seis temporadas.
Děkujeme, Patriku! ❤️— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) June 25, 2026
Po deseti letech v národním dresu se Patrik Schick rozhodl uzavřít svou reprezentační kariéru. Zanechal za sebou nezapomenutelné góly i momenty, na které budou čeští fanoušci ještě dlouho vzpomínat.
Děkujeme za každý zápas, každý gól i hrdost, se kterou… pic.twitter.com/jHnzfPSOI6