Numa altura de escalada de violência no México após a morte do líder de um cartel de droga, a presidente do país garantiu que tudo voltará à normalidade a tempo do Mundial 2026.

«Que garantias há para que se realiza um Mundial no México? Todas as garantias, todas as garantias! Nenhum risco, nenhum!», afirmou Claudia Sheinbaum numa conferência de imprensa.

A violência nas ruas tem-se estendido um pouco a todo o país, mas está mais centrada no Estado de Jalisco, cuja capital é Guadalajara, que vai acolher jogos da competição, entre os quais um Espanha-Uruguai.

Já nesta terça-feira a Federação Portuguesa de Futebol disse estar a avaliar a participação da Seleção Nacional no particular com o México, na reinauguração do mítico Estádio Azteca a 28 de março.

O México tem previsto acolher 13 jogos desde a fase de grupos até aos 16 avos de final do Campeonato do Mundo. Cidade do México, Guadalajara, Monterrey e Cidade do México são cidades-sede deste país.