Portugal volta, este sábado (18h45), a encontrar o Chile, desta vez num particular, quase uma década depois de os sul-americanos terem afastado a Seleção lusa da final da Taça das Confederações de futebol, naquela que foi a última edição dessa prova.

No caminho para o Mundial 2026, a equipa das Quinas recebe os chilenos no Estádio Nacional, em Oeiras, no primeiro teste do estágio final para o próximo Campeonato do Mundo, adversário em crise, já que foi o último classificado da fase de apuramento da América do Sul, mas que em tempos foi o culpado da desilusão portuguesa.

Isso aconteceu em 2017, na Taça das Confederações, que decorreu na Rússia, numa competição teste ao que seria o Mundial 2018, com o Chile a impedir Portugal de chegar à final, depois de vencer no desempate por grandes penalidades.

Em Kazan, depois do 0-0 no tempo regulamentar e no prolongamento, a Seleção na altura de Fernando Santos quebrou e acabou derrotada por 3-0, com Ricardo Quaresma, João Moutinho e Nani a falharem os respetivos penáltis.

O Chile seguiu para a final, em que acabaria derrotado pela Alemanha (1-0), naquela que foi a última edição da Taça das Confederações, prova que Portugal participou nessa única vez devido ao estatuto de campeão europeu adquirido em 2016.

Dessa Seleção, nove anos depois, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Nélson Semedo e José Sá são os únicos jogadores nas escolhas de Roberto Martínez para o Mundial 2026.

De acordo com os registos da FIFA, este é o único duelo oficial entre as duas nações, mas em maio de 1928, nos Jogos Olímpicos de Amesterdão, Portugal e Chile mediram forças e a equipa lusa venceu por 4-2.

Comandada por Cândido de Oliveira, no 16.º encontro da sua história, a principal seleção portuguesa, aos 14 minutos, já perdia por 2-0, depois de golos de Carbonell e Saavedra para os chilenos, mas Vítor Silva, Pepe, por duas vezes, e Valdemar operaram a reviravolta.

Depois disso, as duas equipas viveram dois particulares, o mais emblemático em 2011, em Leiria, que marcou a estreia de Rui Patrício como titular, guarda-redes, hoje já reformado, que tem o recorde de internacionalizações na posição com Portugal, com 108.

O jogo acabou empatado 1-1, com Silvestre Varela a marcar para a formação das Quinas e Matias Fernández, que na altura alinhava no Sporting, a fazer o golo dos sul-americanos.

Em 1972, Portugal e Chile mediram forças no Torneio da Independência do Brasil, uma prova particular, com novo triunfo das cores lusas.

No Recife, durante o ‘reinado’ de José Augusto, Portugal venceu o Chile por 4-1, com golos de Humberto Coelho, Angulo, na própria baliza, Dinis e Eusébio.

O Portugal-Chile está agendado para as 18:45 e terá arbitragem do italiano Luca Zufferli. Pode acompanhar a partida, ao minuto, pelo Maisfutebol.

A seleção nacional tem novo particular agendado para 10 de junho, frente à Nigéria, em Leiria.