Senegalês anuncia afastamento da seleção «enquanto equipa técnica se mantiver»
Pape Gueye deixou mensagem nas redes sociais após eliminação no Mundial
Pape Gueye deixou mensagem nas redes sociais após eliminação no Mundial
Poucas horas depois da eliminação do Senegal do Mundial 2026, Pape Gueye anunciou a decisão de afastar-se da seleção, enquanto a atual equipa técnica comandada por Pape Thiaw se mantiver à frente dos Leões de Teranga.
«Voltarei mais tarde para dizer algumas palavras sobre a eliminação... mas anuncio hoje que, enquanto esta equipa técnica se mantiver em funções, farei uma pausa na seleção», escreveu o médio numa publicação no Instagram.
O Senegal foi eliminado do Campeonato do Mundo, após sair derrotado por 3-2 no encontro com a Bélgica. A seleção senegalesa chegou a estar a vencer por 2-0, mas os belgas igualaram o marcador já perto do final do tempo regular, levando o jogo para prolongamento. A reviravolta confirmou-se já no tempo de desconto do prolongamento, com um golo de penálti aos 120+5.
Pape Gueye foi titular na partida e saiu aos 66 minutos, numa altura em que os Leões de Teranga ainda venciam por 2-0. No final do jogo, o médio de 27 anos garantiu que «estava bem fisicamente» e que a decisão da substituição foi exclusiva do treinador.
«No fim de contas, é o treinador quem toma as decisões, e nós respeitamos isso», afirmou.
😳🇸🇳 Pape Gueye, meia de Senegal, dispara nas redes sociais após eliminação para a Bélgica na Copa do Mundo:— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) July 2, 2026
“Voltarei mais tarde para falar sobre a eliminação. Mas, desde já, anuncio que, enquanto esta comissão técnica permanecer no comando, farei uma pausa na Seleção.”
📸… pic.twitter.com/lINuv3CWi6