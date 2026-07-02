Poucas horas depois da eliminação do Senegal do Mundial 2026, Pape Gueye anunciou a decisão de afastar-se da seleção, enquanto a atual equipa técnica comandada por Pape Thiaw se mantiver à frente dos Leões de Teranga.

«Voltarei mais tarde para dizer algumas palavras sobre a eliminação... mas anuncio hoje que, enquanto esta equipa técnica se mantiver em funções, farei uma pausa na seleção», escreveu o médio numa publicação no Instagram.

O Senegal foi eliminado do Campeonato do Mundo, após sair derrotado por 3-2 no encontro com a Bélgica. A seleção senegalesa chegou a estar a vencer por 2-0, mas os belgas igualaram o marcador já perto do final do tempo regular, levando o jogo para prolongamento. A reviravolta confirmou-se já no tempo de desconto do prolongamento, com um golo de penálti aos 120+5.

Pape Gueye foi titular na partida e saiu aos 66 minutos, numa altura em que os Leões de Teranga ainda venciam por 2-0. No final do jogo, o médio de 27 anos garantiu que «estava bem fisicamente» e que a decisão da substituição foi exclusiva do treinador.

«No fim de contas, é o treinador quem toma as decisões, e nós respeitamos isso», afirmou.