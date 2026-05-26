Já em estágio em Portugal desde a manhã de segunda-feira, a seleção de Cabo Verde prepara a estreia em Mundiais em Lisboa. Será também na capital lusa que os insulares vão defrontar a congénere da Sérvia, no dia 31 de maio.

A seleção balcânica divulgou os convocados para esse duelo, que terá lugar no Estádio do Restelo, e também para outro jogo de preparação contra o México, em Toluca. A Sérvia não está apurada para o Mundial.

As escolhas do selecionador Veljko Paunovic são compostas maioritariamente por jogadores jovens, com poucas internacionalizações. Os principais nomes da lista são Strahinja Pavlovic (Milan) e Andrija Zivkovic (PAOK), ex-Benfica.