Sérvia divulga convocados para duelo com Cabo Verde no Estádio do Restelo
Trata-se de um duelo de preparação para os cabo-verdianos
Trata-se de um duelo de preparação para os cabo-verdianos
Já em estágio em Portugal desde a manhã de segunda-feira, a seleção de Cabo Verde prepara a estreia em Mundiais em Lisboa. Será também na capital lusa que os insulares vão defrontar a congénere da Sérvia, no dia 31 de maio.
A seleção balcânica divulgou os convocados para esse duelo, que terá lugar no Estádio do Restelo, e também para outro jogo de preparação contra o México, em Toluca. A Sérvia não está apurada para o Mundial.
As escolhas do selecionador Veljko Paunovic são compostas maioritariamente por jogadores jovens, com poucas internacionalizações. Os principais nomes da lista são Strahinja Pavlovic (Milan) e Andrija Zivkovic (PAOK), ex-Benfica.
📋🇷🇸 | Репрезентативци Србије који се налазе на списку селектора Вељка Пауновића за предстојеће пријатељске утакмице против Зеленортских Острва и Мексика.— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) May 26, 2026
🇨🇻🆚🇷🇸 | Лисабон, 31. мај, 16.30
🇲🇽🆚🇷🇸 | Толука, 5. јун, 04.00 pic.twitter.com/6skwdg4yyj