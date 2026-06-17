A FIFA convidou a criadora de conteúdos digitais Yoon Su-jin, mais conhecida como Ino Cat, vítima de um gesto racista por parte de um adepto mexicano, para assistir ao jogo entre a Coreia do Sul e o México, esta quinta-feira, em Guadalajara.

O caso ocorreu no segundo jogo do Mundial, no decorrer da partida entre os sul coreanos e a Chéquia. Um adepto afeto à El Tri foi filmado a esticar os olhos em direção à jovem, um gesto utilizado para caricaturar pessoas de origem asiática.

Em comunicado, a entidade presidida por Gianni Infantino defende que o convite pretende transmitir uma mensagem de respeito e inclusão.

Após a publicação do vídeo de Ino Cat, a FIFA identificou o indivíduo, que já pediu desculpa pelo sucedido, e proibiu-o de adquirir bilhetes para o torneio.

De recordar que as seleções americana e asiática partilham a liderança do Grupo A do Mundial, com três pontos.