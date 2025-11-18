Era preciso uma hecatombe para que a seleção espanhola não carimbasse o bilhete para o Mundial 2026 esta noite e, apesar do empate a dois golos em Sevilha, com a Turquia, a formação de Luis de la Fuente assegurou o primeiro lugar do Grupo E.

Com um percurso até aqui imaculado, fruto de cinco vitórias noutros tantos jogos e sem qualquer golo sofrido, «La Roja» chegou à derradeira jornada a precisar apenas de não perder por 15 ou mais golos de diferença para garantir a presença nos EUA.

Dani Olmo abriu o marcador logo aos quatro minutos, mas os turcos empataram ainda antes do intervalo, pelo portista Deniz Gül. Na estreia a titular pela seleção, o avançado do FC Porto marcou na sequência de um canto, aos 42 minutos.

A reviravolta chegou no arranque do segundo tempo, com um remate colocado de Salih Ozcan (54m), após assistência do ex-Benfica Orkun Kökcü. Porém, não durou muito a vantagem dos forasteiros, porque Mikel Oyarzabal empatou aos 62 minutos, instantes antes de Samu entrar em campo – com a camisola 3.

Contas feitas, Espanha termina o Grupo E na primeira posição, com 16 pontos e lugar reservado no Campeonato do Mundo do próximo ano. A Turquia fica em segundo, com 13, à espera de saber quem vai defrontar no play-off.

Por fim, a Bulgária assegurou os primeiros pontos ao vencer na receção à Geórgia (2-1). As duas seleções terminam com três pontos e estão, naturalmente, fora do Mundial 2026.