Nem só de episódios ternurentos é feito o Mundial 2026. Se os polícias de Dallas, no estado norte-americano do Texas, foram notícia por receber a Noruega com uma remada vinking, agora surgem na internet por motivos piores.

A seleção nacional do Egito foi até Dallas para um embate com a Austrália, mas a chegada da equipa africana ao hotel, na quinta-feira, teve um momento tenso com agentes da autoridade.

Um grupo de adeptos egípcios tinha-se reunido à porta do hotel na esperança de dar as boas-vindas aos jogadores, tirar fotografias e pedir autógrafos. Enquanto um jogador conversava com um jovem adepto, um polícia gritou na direção de um elemento do staff, pedindo-lhe para se afastar. A partir daí, instalou-se a confusão.

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