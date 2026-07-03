Internacional
Há 10 min
VÍDEO: elemento do staff do Egito empurrado por agente policial de Dallas
Tudo isto ocorreu enquanto um futebolista tirava uma fotografia com um jovem adepto
DS
Tudo isto ocorreu enquanto um futebolista tirava uma fotografia com um jovem adepto
DS
Nem só de episódios ternurentos é feito o Mundial 2026. Se os polícias de Dallas, no estado norte-americano do Texas, foram notícia por receber a Noruega com uma remada vinking, agora surgem na internet por motivos piores.
A seleção nacional do Egito foi até Dallas para um embate com a Austrália, mas a chegada da equipa africana ao hotel, na quinta-feira, teve um momento tenso com agentes da autoridade.
Um grupo de adeptos egípcios tinha-se reunido à porta do hotel na esperança de dar as boas-vindas aos jogadores, tirar fotografias e pedir autógrafos. Enquanto um jogador conversava com um jovem adepto, um polícia gritou na direção de um elemento do staff, pedindo-lhe para se afastar. A partir daí, instalou-se a confusão.
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