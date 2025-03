Colômbia e Paraguai empataram a dois golos na madrugada desta quarta-feira, em Barranquilla, em jogo da 14.ª jornada da qualificação sul-americana para o Mundial 2026, no qual os colombianos deixaram escapar uma vantagem de dois golos.

Logo no primeiro minuto, o antigo extremo do FC Porto, Luis Díaz, inaugurou o marcador para a Colômbia. Aos 13 minutos, Luis Díaz serviu Jhon Durán para o 2-0 da seleção treinada pelo argentino Néstor Lorenzo.

Porém, o Paraguai, também treinado por um argentino, Daniel Garnero, conseguiu recuperar e chegar ao empate. Antes do intervalo, após canto de Miguel Almirón, Júnior Alonso fez o 2-1 (45+4m). Na segunda parte, Julio Enciso, aos 62 minutos, fez um golaço que ditou o 2-2 final no marcador. Um remate de pé direito, fora da área, que é de ver e rever.

O resumo do Colômbia-Paraguai:

Nos outros jogos da madrugada, além da goleada da Argentina ao Brasil, a Venezuela recebeu e venceu o Peru por 1-0 e colocou-se em lugar de play-off. Um golo de Salomón Rondón, de penálti, aos 41 minutos, decidiu o jogo em Maturín, a favor da seleção treinada pelo argentino Fernando Batista.

À mesma hora, houve empate sem golos entre Chile e Equador.

Na classificação, liderada pela Argentina com 31 pontos, o Equador (que já perdeu três pontos na secretaria) é 2.º classificado com 23 pontos, mais dois do que Uruguai (3.º) Brasil (4.º) e Paraguai (5.º), todos em lugares de apuramento, tal como a Colômbia, 6.ª classificada, com 20 pontos. A Venezuela está em 7.º lugar com 15. Fora de lugares de apuramento estão Bolívia (8.º com 14), Peru (9.º com 10) e Chile (10.º com 10).