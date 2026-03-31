VÍDEO: Japão surpreende e bate Inglaterra em Wembley
Espanha, com Porro a titular, empatou sem golos frente ao Egito
Espanha, com Porro a titular, empatou sem golos frente ao Egito
O Japão surpreendeu ao vencer Inglaterra (1-0), em Wembley, para um jogo de preparação para o Mundial 2026. Morita, do Sporting, não constou nesta convocatória japonesa.
O golo da vitória surgiu ainda antes da meia hora de jogo. Kaoru Mitoma, avançado do Brighton, apareceu esquecido dentro de área e desviou para o único golo do encontro (23m).
Passe para a baliza de Mitoma deixou Wembley em silêncio 🫢#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #JogodePreparação #Inglaterra #Japão pic.twitter.com/5NFVn5DCWT— sport tv (@sporttvportugal) March 31, 2026
Sem mais golos no encontro, o Japão termina o estágio com duas vitórias, depois de ter vencido (1-0) a Escócia na passada sexta-feira. Inglaterra, por sua vez, fecha o estágio sem vencer, tendo em conta com empatou com o Uruguai (1-1) também na sexta-feira.
No que toca ao Mundial, o Japão faz parte do Grupo F, com Países Baixos, Tunísia e Suécia. Já Inglaterra pertence ao Grupo L, com Croácia, Panamá e Gana.
Noutro jogo de preparação, a Espanha e o Egito não desfizeram o nulo. Pedro Porro, ex-Sporitng, foi titular do lado espanhol.
Com este empate (0-0), Espanha termina o estágio já depois de vencer (3-0) a Sérvia na sexta-feira. O Egito, por sua vez, venceu também, desta feita a Arábia Saudita, na sexta-feira (4-0).
A seleção espanhola pertence ao Grupo H do Mundial, juntamente com Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde. O Egito faz parte do Grupo G, com Bélgica, Irão e Nova Zelândia.