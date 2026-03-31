O Japão surpreendeu ao vencer Inglaterra (1-0), em Wembley, para um jogo de preparação para o Mundial 2026. Morita, do Sporting, não constou nesta convocatória japonesa.

O golo da vitória surgiu ainda antes da meia hora de jogo. Kaoru Mitoma, avançado do Brighton, apareceu esquecido dentro de área e desviou para o único golo do encontro (23m).

Sem mais golos no encontro, o Japão termina o estágio com duas vitórias, depois de ter vencido (1-0) a Escócia na passada sexta-feira. Inglaterra, por sua vez, fecha o estágio sem vencer, tendo em conta com empatou com o Uruguai (1-1) também na sexta-feira.

No que toca ao Mundial, o Japão faz parte do Grupo F, com Países Baixos, Tunísia e Suécia. Já Inglaterra pertence ao Grupo L, com Croácia, Panamá e Gana.

Noutro jogo de preparação, a Espanha e o Egito não desfizeram o nulo. Pedro Porro, ex-Sporitng, foi titular do lado espanhol.

Com este empate (0-0), Espanha termina o estágio já depois de vencer (3-0) a Sérvia na sexta-feira. O Egito, por sua vez, venceu também, desta feita a Arábia Saudita, na sexta-feira (4-0).

A seleção espanhola pertence ao Grupo H do Mundial, juntamente com Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde. O Egito faz parte do Grupo G, com Bélgica, Irão e Nova Zelândia.