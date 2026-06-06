«I am from Bosnia, take me to America» é o primeiro grande «hit» musical desta edição do Mundial, que está a cinco dias de começar.

A canção, da autoria da banda Dubioza Kolektiv, conta já com milhões de visualizações em diferentes plataformas e vai acompanhar a seleção da Bósnia durante todo o torneio.

«O nosso videoclip, que deve ter custado 3 euros, foi gravado no bairro, que é, de certa forma, o equivalente a uma favela no Brasil. Acho que as pessoas reconheceram essa estética: o futebol é isto, uma bola rasgada e uma baliza desenhada numa parede», explica Brano Jakubovic, autor da letra, à AFP.

A música não é nova. Ela foi lançada em 2011 e falava originalmente sobre a emigração bósnia para a América, em busca de uma vida melhor e do sonho americano.

Recorde-se que Portugal também já tem a sua música oficial: É Tuga ou Nada, da autoria dos artistas Gson, Sam The Kid, Bispo, Papillon e Sir Scratch.

A Bósnia integra o Grupo B, juntamente com o Canadá, um dos organizadores do Mundial, o Catar e a Suíça.